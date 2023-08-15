Пабло Карреньо-Буста снялся с US Open — 2023
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Испанский теннисист, бывшая десятая ракетка мира Пабло Карреньо-Буста снялся с US Open. Спортсмен всё ещё не оправился от травмы, полученной в феврале.
Вместо испанца в основную сетку Открытого чемпионата США вошёл молдавский теннисист Раду Албот, 108-я ракетка мира.
В последний раз Карреньо-Буста играл на турнирах в Роттердаме (Нидерланды), где уступил в первом круге французу Ришару Гаске в трёх сетах. Позже спортсмен заявлялся на турниры в Индиан-Уэллсе и Мадриде, однако отказывался от участия перед стартом соревнований.
В этом сезоне спортсмен не защитил 1000 очков, полученных им за победу на прошлогоднем «Мастерсе» в Монреале (Канада). Спортсмен выбыл из топ-100 рейтинга ATP и занимает в нём 124-ю позицию.
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