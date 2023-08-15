«Назовите турнир, который прошёл без задержек». Касаткина — об отменах матчей в Цинциннати

Российская теннисистка Дарья Касаткина, 13-я ракетка мира, отреагировала на переносы матчей на хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) из-за погоды. Вчера, 14 августа, было сыграно только пять женских матчей, а остальные были отменены из-за дождя.

«Назовите турнир, который прошёл без задержек. Я начинаю: Палермо (но там мы чуть не умерли от жары). Ваша очередь», — написала спортсменка в социальных сетях.

Из-за отмены вчерашних матчей сегодня, 15 августа, на турнире WTA в Цинциннати запланировано 20 матчей первого круга, которые пройдут в шесть запусков.

Ранее проблемы с погодой были на ряде крупных турниров: на «Мастерсе» в Риме дождь прерывал соревнования практически ежедневно. Прямо перед стартом американской серии организаторы турнира WTA-250 в Праге (Чехия) перенесли финал на понедельник, не успев доиграть матчи за отведённую неделю, а на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада) спортсменки даже в финальных стадиях играли по два матча в день из-за дождей.