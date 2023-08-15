Тренер Синнера: Алькарас опережает Янника по технике и физике, но у него другой путь
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Бывший теннисист Симоне Ваньоцци, тренирующий шестую ракетку мира Янника Синнера, выигравшего «Мастерс» в Торонто (Канада), ответил на вопрос о сравнении его подопечного с первой ракеткой мира, победителем двух турниров «Большого шлема» Карлосом Алькарасом.
«Синнер ни с кем не начинает матч как заранее проигравший, но, я думаю, что у него другой путь, чем у Карлоса (Алькараса. — Прим. «Чемпионата»), который, несмотря на то что он на два года моложе, уже опережает Янника с технической и физической точки зрения», — приводит слова Ваньоцци Italy 24 Press News со ссылкой на Sky Sports 24.
Напомним, Алькарасу в мае 2023 года исполнилось 20 лет, Синнеру 16 августа исполнится 22 года. Для Янника титул в Торонто стал первым на «Мастерсах».
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