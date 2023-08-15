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Рублёв — Руусувуори: текстовая онлайн-трансляция начнётся не ранее 23:00 мск

Рублёв — Руусувуори: текстовая онлайн-трансляция начнётся не ранее 23:00 мск
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В Цинциннати (США) продолжается турнир категории WTA-1000. Сегодня, 15 августа, состоится матч первого круга, в котором встретятся россиянин Андрей Рублёв и финн Эмиль Руусувуори.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 23:00 мск.

Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2023, вторник. 23:00 МСК
Эмиль Руусувуори
60
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Не начался
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Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Счёт по личным встречам — 2-0 в пользу Рублёва. В 2021 году Андрей в двух сетах переиграл Эмиля во втором круге ATP-500 в Дубае на хардовом покрытии (6:4, 6:4), а в 2023 году обыграл финна во втором круге Australian Open (6:2, 6:4, 6:7, 6:3) также на харде.

Рублёв занимает восьмое место в рейтинге ATP. На «Мастерсе» в Торонто Андрей проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге со счётом 4:6, 3:6. Руусувуори — 60-й в рейтинге, в Торонто он вылетел по итогам первого круга, уступив американцу Маркосу Гирону (6:7 (4:7), 6:7 (6:8).

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