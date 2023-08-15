Остапенко вышла во второй круг WTA-1000, проиграв первый сет Плишковой со счётом 1:6

В Цинциннати (США) состоялся матч первого круга турнира категории WTA-1000 с участием 20-й ракетки мира Елены Остапенко (Латвия) и 25-й ракетки мира Каролины Плишковой (Чехия). По итогам встречи в следующий круг прошла Остапенко, добившаяся победы в трёх сетах (1:6, 6:3, 6:4).
Матч продолжался 1 час 49 минут. Плишкова выполнила больше подач навылет (13 — 4) и допустила меньше двойных ошибок (8 — 10), также у Каролины был выше процент первой подачи (63% на 49%). Остапенко реализовала 7 брейк-пойнтов из 15, Плишкова — семь из 12.
В первом сете Елене удалось выиграть лишь один гейм на своей подаче. Вторую партию теннисистка из Латвии начала с брейка, одним из самых затяжных по количеству розыгрышей в этом сете оказался также гейм на подаче Плишковой (при счёте 4:2 в пользу Остапенко). В третьей партии теннисистки несколько раз выигрывали геймы на подаче друг друга, решающим стал брейк, сделанный Остапенко при счёте 5:4 в её пользу.
Во втором круге Елена встретится с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной (Казахстан).
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