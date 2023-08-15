Грачёва обыграла Возняцки и теперь сразится с Касаткиной во втором круге WTA-1000

Бывшая российская теннисистка, ныне выступающая за Францию, Варвара Грачёва (45-я ракетка мира) вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). В стартовом матче на турнире она в двух сетах переиграла бывшую первую ракетку мира, датчанку Каролину Возняцки (6:4, 6:4).
Матч продолжался 1 час 36 минут. У теннисисток был невысокий процент первой подачи (59% у Грачёвой и 55% у Возняцки). Отметим, что Каролина не сумела реализовать ни один из девяти брейк-пойнтов (Варвара реализовала два из пяти).
Первый сет Грачёва выиграла с третьего сетбола, сделав брейк в третьем гейме партии и удержав преимущество до конца партии. Второй сет Варвара сразу начала с брейка и затем не отдала Каролине ни одного гейма на собственной подаче.
Таким образом, во втором круге Грачёва сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, занимающей 13-е место в рейтинге WTA. По личным встречам со счётом 2-1 ведёт Варвара.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
- 15 августа 2023
-
21:14
-
20:34
-
20:15
-
19:58
-
19:38
-
19:16
-
18:06
-
17:40
-
17:32
-
16:54
-
16:32
-
16:09
-
15:36
-
15:16
-
15:10
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:00
-
13:18
-
11:48
-
10:33
-
10:00
-
09:00
-
06:56
-
06:11
-
04:56
-
03:36
-
02:57
-
01:09
-
01:02
-
00:52
- 14 августа 2023
-
23:29
-
23:09
-
23:04