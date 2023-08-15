Грачёва обыграла Возняцки и теперь сразится с Касаткиной во втором круге WTA-1000

Бывшая российская теннисистка, ныне выступающая за Францию, Варвара Грачёва (45-я ракетка мира) вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). В стартовом матче на турнире она в двух сетах переиграла бывшую первую ракетку мира, датчанку Каролину Возняцки (6:4, 6:4).

Матч продолжался 1 час 36 минут. У теннисисток был невысокий процент первой подачи (59% у Грачёвой и 55% у Возняцки). Отметим, что Каролина не сумела реализовать ни один из девяти брейк-пойнтов (Варвара реализовала два из пяти).

Первый сет Грачёва выиграла с третьего сетбола, сделав брейк в третьем гейме партии и удержав преимущество до конца партии. Второй сет Варвара сразу начала с брейка и затем не отдала Каролине ни одного гейма на собственной подаче.

Таким образом, во втором круге Грачёва сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, занимающей 13-е место в рейтинге WTA. По личным встречам со счётом 2-1 ведёт Варвара.