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Грачёва обыграла Возняцки и теперь сразится с Касаткиной во втором круге WTA-1000

Грачёва обыграла Возняцки и теперь сразится с Касаткиной во втором круге WTA-1000
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Бывшая российская теннисистка, ныне выступающая за Францию, Варвара Грачёва (45-я ракетка мира) вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). В стартовом матче на турнире она в двух сетах переиграла бывшую первую ракетку мира, датчанку Каролину Возняцки (6:4, 6:4).

Матч продолжался 1 час 36 минут. У теннисисток был невысокий процент первой подачи (59% у Грачёвой и 55% у Возняцки). Отметим, что Каролина не сумела реализовать ни один из девяти брейк-пойнтов (Варвара реализовала два из пяти).

Первый сет Грачёва выиграла с третьего сетбола, сделав брейк в третьем гейме партии и удержав преимущество до конца партии. Второй сет Варвара сразу начала с брейка и затем не отдала Каролине ни одного гейма на собственной подаче.

Таким образом, во втором круге Грачёва сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, занимающей 13-е место в рейтинге WTA. По личным встречам со счётом 2-1 ведёт Варвара.

Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2023, вторник. 19:40 МСК
Варвара Грачёва
45
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Каролина Возняцки
632
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
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