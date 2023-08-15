Зверев с крупным счётом обыграл Димитрова на «Мастерсе» в Цинциннати

Чемпион Олимпиады-2020, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев уверенно стартовал на «Мастерсе» в Цинциннати (США), с крупным счётом обыграв в первом круге болгарина Григора Димитрова (19-я ракетка мира) — 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 13 минут. Зверев подал семь эйсов и допустил одну двойную ошибку, Димитров ни разу не подал навылет, но допустил восемь двойных. Процент первой подачи у Александра был намного выше, чем у Григора (67% на 49%).

Немец реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов, болгарин — ни одного из двух. В каждом из двух сетов Зверев сделал по два брейка.

Во втором круге «Мастерса» Зверев сыграет с японским теннисистом Йосихито Нисиокой (45-я ракетка мира). Сам Александр на данный момент занимает 17-е место в мировом рейтинге.