Томми Пол и Тейлор Фритц вышли во второй круг «Мастерса» в Цинциннати

Американские теннисисты, полуфиналист «Мастерса» в Торонто, 13-я ракетка мира Томми Пол и девятая ракетка мира Тейлор Фритц, вышли во второй круг «Мастерса» в Цинциннати.
Пол проводил матч с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем (41-е место в рейтинге). Игра, продолжавшаяся 1 час 54 минуты, завершилась победой Томми со счётом 7:5, 7:6 (7:2). За весь матч был сделан только один брейк (Пол выиграл гейм на подаче Кецмановича при счёте 6:5 в первом сете). Во втором круге американец сыграет с французом Уго Умбером (33-я ракетка мира).
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Фритц начинал турнир встречей с чехом Иржи Легечкой (35-е место в рейтинге). Матч, длившийся 1 час 47 минут, закончился победой Тейлора со счётом 7:6 (16:14), 6:2. Отметим, что американец сумел довести тай-брейк в первой партии до победы с шестого сетбола (у чеха было пять сетболов). Во втором круге Фритц будет играть с победителем матча Александр Шевченко (Россия) — Лоренцо Сонего (Италия).
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