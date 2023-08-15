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Томми Пол и Тейлор Фритц вышли во второй круг «Мастерса» в Цинциннати

Томми Пол и Тейлор Фритц вышли во второй круг «Мастерса» в Цинциннати
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Американские теннисисты, полуфиналист «Мастерса» в Торонто, 13-я ракетка мира Томми Пол и девятая ракетка мира Тейлор Фритц, вышли во второй круг «Мастерса» в Цинциннати.

Пол проводил матч с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем (41-е место в рейтинге). Игра, продолжавшаяся 1 час 54 минуты, завершилась победой Томми со счётом 7:5, 7:6 (7:2). За весь матч был сделан только один брейк (Пол выиграл гейм на подаче Кецмановича при счёте 6:5 в первом сете). Во втором круге американец сыграет с французом Уго Умбером (33-я ракетка мира).

Цинциннати (м). 1-й круг
15 августа 2023, вторник. 18:10 МСК
Миомир Кецманович
41
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 2  
7 		7 7  
         
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол

Фритц начинал турнир встречей с чехом Иржи Легечкой (35-е место в рейтинге). Матч, длившийся 1 час 47 минут, закончился победой Тейлора со счётом 7:6 (16:14), 6:2. Отметим, что американец сумел довести тай-брейк в первой партии до победы с шестого сетбола (у чеха было пять сетболов). Во втором круге Фритц будет играть с победителем матча Александр Шевченко (Россия) — Лоренцо Сонего (Италия).

Цинциннати (м). 1-й круг
15 августа 2023, вторник. 18:10 МСК
Иржи Легечка
35
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 14 		2  
7 16 		6  
         
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
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