Саснович вылетела с WTA-1000 в Цинциннати, проиграв в первом круге Циньвэнь

Белорусская теннисистка Александра Саснович (74-я ракетка мира) в двух сетах проиграла 24-й ракетке мира, китаянке Чжэн Циньвэнь (1:6, 4:6) и вылетела с турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Матч продолжался 1 час 18 минут. Саснович выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку, у Циньвэнь — семь подач навылет и четыре двойные. У белорусской теннисистки был выше процент первой подачи (66% на 51%). Александра не сумела реализовать ни один из трёх брейк-пойнтов, Чжэн реализовала три из пяти.

Во втором круге Циньвэнь встретится с победительницей 14 турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира американкой Винус Уильямс, обыгравшей в первом круге россиянку Веронику Кудерметову (6:4, 7:5).