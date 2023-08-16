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Шевченко в трёх сетах уступил Сонего в первом круге «Мастерса»

Шевченко в трёх сетах уступил Сонего в первом круге «Мастерса»
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Российский теннисист Александр Шевченко (88-я ракетка мира), пробившийся в основную сетку «Мастерса» в Цинциннати через квалификацию, проиграл в матче первого круга турнира итальянцу Лоренцо Сонего (39-я ракетка мира) в трёх сетах (3:6, 6:3, 3:6).

Матч продолжался 2 часа 6 минут. Шевченко не выполнил ни одного эйса (у Сонего три подачи навылет), у обоих теннисистов по четыре двойные ошибки. И у Александра, и у Лоренцо невысокий процент первой подачи (57% на 60%).

Исход первого сета решил брейк, сделанный Сонего в шестом гейме при счёте 3:2. Во второй партии Шевченко проиграл первый гейм на своей подаче, однако затем смог сделать два брейка и сравнять счёт по сетам. В третьей партии, сделав обратный брейк, Александр вновь отдал гейм на своей подаче при счёте 3:4, после чего Лоренцо успешно подал на матч.

В следующем круге Сонего сыграет с девятой ракеткой мира, американцем Тейлором Фритцем.

Цинциннати (м). 1-й круг
15 августа 2023, вторник. 22:25 МСК
Лоренцо Сонего
39
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Александр Шевченко
88
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
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