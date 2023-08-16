Шевченко в трёх сетах уступил Сонего в первом круге «Мастерса»

Российский теннисист Александр Шевченко (88-я ракетка мира), пробившийся в основную сетку «Мастерса» в Цинциннати через квалификацию, проиграл в матче первого круга турнира итальянцу Лоренцо Сонего (39-я ракетка мира) в трёх сетах (3:6, 6:3, 3:6).

Матч продолжался 2 часа 6 минут. Шевченко не выполнил ни одного эйса (у Сонего три подачи навылет), у обоих теннисистов по четыре двойные ошибки. И у Александра, и у Лоренцо невысокий процент первой подачи (57% на 60%).

Исход первого сета решил брейк, сделанный Сонего в шестом гейме при счёте 3:2. Во второй партии Шевченко проиграл первый гейм на своей подаче, однако затем смог сделать два брейка и сравнять счёт по сетам. В третьей партии, сделав обратный брейк, Александр вновь отдал гейм на своей подаче при счёте 3:4, после чего Лоренцо успешно подал на матч.

В следующем круге Сонего сыграет с девятой ракеткой мира, американцем Тейлором Фритцем.