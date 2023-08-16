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Рублёв проиграл Руусувуори в матче первого круга «Мастерса»

Рублёв проиграл Руусувуори в матче первого круга «Мастерса»
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв уступил представителю Финляндии Эмилю Руусувуори в матче первого круга «Мастерса» в Цинциннати (США).

Матч продолжался 3 часа 18 минут. Андрей Рублёв подал восемь эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 16. На счету финского спортсмена Руусувуори шесть подач навылет, семь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге «Мастерса» Эмиль Руусувуори сыграет с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) — Николас Харри (Чили).

Хардовый турнир серии «Мастерс» проходит в Цинциннати (США) с 13 по 20 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 6 600 000.

Цинциннати (м). 2-й круг
16 августа 2023, среда. 00:40 МСК
Эмиль Руусувуори
60
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 12 		5 7 7
6 10 		7 6 3
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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