Рублёв проиграл Руусувуори в матче первого круга «Мастерса»

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв уступил представителю Финляндии Эмилю Руусувуори в матче первого круга «Мастерса» в Цинциннати (США).

Матч продолжался 3 часа 18 минут. Андрей Рублёв подал восемь эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 16. На счету финского спортсмена Руусувуори шесть подач навылет, семь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге «Мастерса» Эмиль Руусувуори сыграет с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) — Николас Харри (Чили).

Хардовый турнир серии «Мастерс» проходит в Цинциннати (США) с 13 по 20 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 6 600 000.