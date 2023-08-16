Рублёв проиграл Руусувуори в матче первого круга «Мастерса»
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв уступил представителю Финляндии Эмилю Руусувуори в матче первого круга «Мастерса» в Цинциннати (США).
Матч продолжался 3 часа 18 минут. Андрей Рублёв подал восемь эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 16. На счету финского спортсмена Руусувуори шесть подач навылет, семь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 14.
Во втором круге «Мастерса» Эмиль Руусувуори сыграет с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) — Николас Харри (Чили).
Хардовый турнир серии «Мастерс» проходит в Цинциннати (США) с 13 по 20 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 6 600 000.
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