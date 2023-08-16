Андрей Рублёв проиграл свой третий матч подряд
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Российский теннисист Андрей Рублёв (восьмая ракетка мира) уступил представителю Финляндии Эмилю Руусувуори в матче первого круга «Мастерса» в Цинциннати (США). Таким образом Андрей потерпел третье поражение подряд на трёх разных турнирах.
Неудачная серия из трёх противостояний началась на турнире в Гамбурге (Германия), где Андрей в рамках второго круга проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру со счётом 2:6, 2:6. Второе поражение произошло на турнире в Торонто (Канада), где представитель США Маккензи Макдональд обыграл россиянина со счётом 6:4, 6:3.
За время спада Рублёв переместился с седьмой на восьмую строчку рейтинга ATP, пропустив вперёд итальянца Янника Синнера, занимающего шестую позицию в таблице с лучшими теннисистам планеты.
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