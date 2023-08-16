Первая ракетка России Самсонова уступила Носковой на самом старте турнира в Цинциннати
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Российская теннисистка Людмила Самсонова (12-я ракетка мира) в трёх сетах проиграла 50-й ракетке мира, чешке Линде Носковой (6:2, 3:6, 1:6) и вылетела с турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
Матч продолжался 1 час и 53 минуты. Самсонова выполнила пять эйсов и допустила восемь двойных ошибок, у Носковой — семь подач навылет и восемь двойных ошибок. У чешской теннисистки был выше процент первой подачи (53% на 52%). Людмила не сумела реализовать семь из 11 брейк-пойнтов, Линда реализовала пять из восьми.
Во втором круге Носкова встретится со своей соотечественницей Петрой Квитовой. Другая чешка одолела в первом круге турнира тоже россиянку. Квитова оказалась сильнее Анны Блинковой в двух сетах.
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