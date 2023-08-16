Оже-Альяссим проиграл Маннарино во 2-м круге турнира в Цинциннати

Канадский теннисист, 14-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим уступил представителю Франции Адриану Маннарино (32-я ракетка мира) в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати (США).

Матч продолжался 1 час и 58 минут. Феликс Оже-Альяссим подал один эйс, допустил девять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету французского спортсмена Маннарино две подачи навылет, столько же двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В третьем круге «Мастерса» Маннарино сыграет с представителем Норвегии Хольгером Руне. Норвежец на этом турнире ещё своих матчей не играл.

Хардовый турнир серии «Мастерс» проходит в Цинциннати (США) с 13 по 20 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 6 600 000.