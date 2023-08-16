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Оже-Альяссим проиграл Маннарино во 2-м круге турнира в Цинциннати

Оже-Альяссим проиграл Маннарино во 2-м круге турнира в Цинциннати
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Канадский теннисист, 14-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим уступил представителю Франции Адриану Маннарино (32-я ракетка мира) в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати (США).

Матч продолжался 1 час и 58 минут. Феликс Оже-Альяссим подал один эйс, допустил девять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету французского спортсмена Маннарино две подачи навылет, столько же двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В третьем круге «Мастерса» Маннарино сыграет с представителем Норвегии Хольгером Руне. Норвежец на этом турнире ещё своих матчей не играл.

Хардовый турнир серии «Мастерс» проходит в Цинциннати (США) с 13 по 20 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 6 600 000.

Цинциннати (м). 2-й круг
16 августа 2023, среда. 04:15 МСК
Адриан Маннарино
32
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Феликс Оже-Альяссим
14
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Комментарии
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