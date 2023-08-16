Николас Харри снялся с турнира в Цинциннати из-за рождения ребёнка

Чилийский теннисист Николас Харри снялся с турнира в Цинциннати из-за рождения своего второго ребёнка.

Харри станет отцом во второй раз в ближайшие несколько часов, и по этой причине он решил оставить «Мастерс» в Цинциннати. Чилиец намерен выступить на US Open.

Теннисист, который уже начал турнир, победив Романа Сафиулина, не появится на матче второго раунда и прилетит в свою страну, чтобы присутствовать в то время, когда его жена родит.

«Я вернусь на Открытый чемпионат США с большей мотивацией закончить этот сезон», — написал он в своих социальных сетях во время сообщения о своём уходе из североамериканского турнира.

После выступления на Открытом чемпионате США Николас Харри станет одним из участников чилийской команды Кубка Дэвиса.