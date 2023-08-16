Алькарас за три часа одолел Томпсона и вышел в следующий раунд турнира в Цинциннати

Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас переиграл представителя Австралии Джордана Томпсона (55-я ракетка мира) в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати (США).

Матч продолжался 3 часа и 2 минуты. Карлос Алькарас подал три эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету австралийского спортсмена четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге «Мастерса» Алькарас сыграет с победителем пары Уго Умбер (Франция) – Томми Пол (США).

Хардовый турнир серии «Мастерс» проходит в Цинциннати (США) с 13 по 20 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 6,6 млн.