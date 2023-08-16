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Действующая чемпионка Цинциннати Гарсия не защитила титул, проиграв во втором круге

Действующая чемпионка Цинциннати Гарсия не защитила титул, проиграв во втором круге
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Французская теннисистка, шестая ракетка мира Каролин Гарсия не смогла защитить завоёванный в прошлом году титул чемпионки хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Спортсменка в трёх сетах второго круга проиграла 38-й ракетке мира из США Слоан Стивенс и покинула турнир на самом старте. Француженка не смогла защитить 860 рейтинговых очков.

Матч теннисисток продолжался 2 часа 20 минут. Каролин Гарсия по ходу встречи выполнила шесть эйсов, реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, а также допустила семь двойных ошибок. На счету Слоан Стивенс — две подачи навылет, 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 и три двойные ошибки.

Слоан Стивенс в третьем круге сыграет либо с россиянкой Анастасией Потаповой, либо с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Цинциннати (ж). 2-й круг
16 августа 2023, среда. 02:10 МСК
Слоан Стивенс
38
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 4
         
Каролин Гарсия
6
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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