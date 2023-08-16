Действующая чемпионка Цинциннати Гарсия не защитила титул, проиграв во втором круге

Французская теннисистка, шестая ракетка мира Каролин Гарсия не смогла защитить завоёванный в прошлом году титул чемпионки хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Спортсменка в трёх сетах второго круга проиграла 38-й ракетке мира из США Слоан Стивенс и покинула турнир на самом старте. Француженка не смогла защитить 860 рейтинговых очков.

Матч теннисисток продолжался 2 часа 20 минут. Каролин Гарсия по ходу встречи выполнила шесть эйсов, реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, а также допустила семь двойных ошибок. На счету Слоан Стивенс — две подачи навылет, 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 и три двойные ошибки.

Слоан Стивенс в третьем круге сыграет либо с россиянкой Анастасией Потаповой, либо с чешкой Маркетой Вондроушовой.