Цинциннати–2023, мужчины: результаты матчей третьего игрового дня и турнирная сетка

Завершился третий игровой день хардового «Мастерса», проходящего в Цинциннати (США). Были доиграны все матчи первого круга, а также стартовали поединки следующей стадии турнира.
На самом старте соревнований их покинули сразу двое россиян: квалифаер Александр Шевченко проиграл итальянцу Лоренцо Сонего, а Андрей Рублёв в упорной борьбе уступил финну Эмилю Руусувуори. Перед стартом своего матча на «Мастерсе» с турнира снялся Карен Хачанов, всё ещё восстанавливающийся после стрессового перелома.
«Мастерс». Цинциннати. Третий игровой день
Первый круг
Тейлор Фритц (США, 9) – Иржи Легечка (Чехия) — 7:6 (16:14), 6:2
Борна Чорич (Хорватия, 15) – Себастьян Корда (США) — 7:6 (7:5), 6:4
Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Брэндон Накашима (США, WC) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3
Александр Зверев (Германия, 16) — Григор Димитров (Болгария) — 6:2, 6:2
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:3, 6:3
Лоренцо Музетти (Италия) — Даниэль Эванс (Великобритания) — 6:4, 6:3
Гаэль Монфис (Франция, SR) — Кэмерон Норри (Великобритания, 13) — 3:6, 6:4, 6:3
Лоренцо Сонего (Италия) — Александр Шевченко (Россия, Q) — 6:3, 3:6, 6:3
Второй круг
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Андрей Рублёв (Россия, 7) — 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3)
Адриан Маннарино (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — 6:4, 6:4
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Джордан Томпсон (Австралия, Q) — 7:5, 4:6, 6:3
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