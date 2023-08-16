Тейлор Фритц: многие называют меня Тейлор Свифт. Не знаю, почему так происходит
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Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц рассказал, что люди путают его имя с именем американской певицы Тейлор Свифт.
«Да, я слышал, что многие называют меня Тейлор Свифт вместо Тейлора Фритца. Но я не вижу большого сходства между нашими именами. Не знаю, почему так происходит (смеётся). Забавно, когда это происходит. Мне, конечно, всё равно», — приводит слова Фритца Tennis Channel.
Напомним, Фритц одержал победу в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Соперником американца на этой стадии турнира был чешский теннисист Иржи Легечка (35-й в рейтинге ATP). Фритц победил в двух сетах со счётом 7:6 (16:14), 6:2. Во втором круге Фритц будет играть с представителем Италии Лоренцо Сонего.
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