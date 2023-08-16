Элина Свитолина опубликовала фотографию с гипсом на ноге

Украинская теннисистка Элина Свитолина, 26-я ракетка мира, опубликовала фотографию, на которой на её правой ноге заметен гипс. Ранее спортсменка отказалась от участия в хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), объяснив своё решение проблемами с ногами. Эти проблемы преследуют её после Уимблдона.

Фото: Социальные сети Элины Свитолиной

Напомним, Свитолина вернулась в тур весной 2023 года после того, как она родила дочь в октябре 2022 года. Спортсменка уже выиграла титул на турнире WTA-250 в Страсбурге, доходила до четвертьфинала «Ролан Гаррос» и до полуфинала Уимблдона. Теннисистка в последний раз играла на соревнованиях на турнире WTA-1000 в Торонто неделю назад, где потерпела поражение в первом круге.

Далее украинская теннисистка планирует провести восстановление, чтобы быть готовой к выступлению на Открытом чемпионате США, который стартует 28 августа.