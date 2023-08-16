Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я много тусуюсь». Мухова рассказала, как проводит свободное время

«Я много тусуюсь». Мухова рассказала, как проводит свободное время
Комментарии

17-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала, как проводит свободное время за пределами корта.

«Я много тусуюсь (смеётся). Нет-нет, я просто решила пошутить. Мне нравится музыка, нравится ходить на концерты. Я люблю быть со своей семьёй и друзьями, наслаждаться совместным времяпрепровождением. Да, так что я просто провожу время, как любой обычный человек», — приводит слова Муховой пресс-служба WTA.

Напомним, Мухова одержала победу над представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей (19-я в рейтинге WTA) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В следующем раунде соревнований Мухова сыграет с хорватской теннисисткой Петрой Мартич (36-я ракетка мира).

Материалы по теме
Свёнтек — об остановках матча с Муховой из-за дождя: довольно необычный день
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023