«Я много тусуюсь». Мухова рассказала, как проводит свободное время

17-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала, как проводит свободное время за пределами корта.

«Я много тусуюсь (смеётся). Нет-нет, я просто решила пошутить. Мне нравится музыка, нравится ходить на концерты. Я люблю быть со своей семьёй и друзьями, наслаждаться совместным времяпрепровождением. Да, так что я просто провожу время, как любой обычный человек», — приводит слова Муховой пресс-служба WTA.

Напомним, Мухова одержала победу над представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей (19-я в рейтинге WTA) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В следующем раунде соревнований Мухова сыграет с хорватской теннисисткой Петрой Мартич (36-я ракетка мира).