Жабер — о победе над Калининой: меня вдохновила Винус Уильямс

Пятая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала победу над представительницей Украины Ангелиной Калининой во втором круге турнира в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:2) в пользу Жабер.

«Я пережила серьёзное разочарование на Уимблдоне, думала о многом после турнира. В матче с Калининой болельщики помогли мне не сдаться и идти вперёд. Я слышала их слова. И я видела, как накануне Винус Уильямс смогла сделать то же самое, когда вернулась в игру, проигрывая 1:5. Она вдохновляет меня и многих других теннисисток, поэтому я должна поблагодарить её за незримую помощь в этом матче. Очень рада победе. Было тяжело, но я рада, что продолжала бороться, продолжала биться за каждое очко», — сказала Жабер после матча.