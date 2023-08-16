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«Не нашла свой ритм». Возняцки — о поражении в матче с Грачёвой

«Не нашла свой ритм». Возняцки — о поражении в матче с Грачёвой
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Датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала поражение в матче первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Соперницей датской спортсменки была представительница Франции Варвара Грачёва, ранее выступавшая за Россию.

«В целом я не считаю, что играла очень хорошо. Я действительно не нашла свой ритм. У меня было девять брейк-пойнтов, и я не смогла реализовать ни одного. Этого просто недостаточно, когда играешь с теннисистками такого уровня. На прошлой неделе я была довольна своим выступлением. Сейчас я не чувствую, что нахожусь там, где хочу быть, поэтому я собираюсь вернуться к тренировочному процессу и усердно работать», — сказала Возняцки на пресс-конференции.

Во втором круге Грачёва сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

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