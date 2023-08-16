Экс-тренер Федерера: Синнер может бороться за победу на US Open 2023

Бывший хорватский теннисист Иван Любичич, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, выразил мнение, что шестая ракетка мира итальянец Янник Синнер может стать победителем US Open 2023.

«Синнеру постоянно нужно играть. Он может бороться за победу на Открытом чемпионате США. Я считаю, что он — один из четырёх претендентов на победу в турнире, которые выделяются среди других в туре. У Янника менталитет чемпиона. Эта победа была бы очень полезна и важна для него, принесла бы ему ощущение освобождения», — приводит слова Любичича OA sport.

Сегодня, 16 августа, Синнер проведёт матч второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) с представителем Сербии Душаном Лайовичем (66-я ракетка мира). US Open пройдёт с 28 августа по 10 сентября 2023 года.