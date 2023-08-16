«Сейчас все хотят меня обыграть». Вондроушова — о смене статуса после победы на Уимблдоне

Чешская теннисистка, десятая ракетка мира Маркета Вондроушова поделилась, как, по её ощущениям, изменилось отношение к ней в туре после победы на Уимблдоне.

«Я больше не андердог, так что мне нужно к этому привыкнуть. В Монреале было здорово, потому что я выиграла пару матчей, и для меня это было очень важно. Нелегко возвращаться после победы на «Шлеме», поэтому я очень благодарна за то, как всё прошло. Матч с Кори (Гауфф на турнире в Монреале — прим. «Чемпионата») был очень тяжелым.

Сейчас все хотят меня обыграть. Это действительно тяжело, потому что все будут выкладываться и играть хорошо. Им нечего терять, поэтому нужно держать концентрацию с первого розыгрыша. Психологически я должна быть готова к тяжёлым матчам против каждой соперницы», — приводит слова спортсменки издание Tennis.com.

На турнире в Цинциннати спортсменка в первом круге уверенно обыграла чешку Катержину Синякову. Далее Вондроушова встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.