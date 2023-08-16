Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Сейчас все хотят меня обыграть». Вондроушова — о смене статуса после победы на Уимблдоне

«Сейчас все хотят меня обыграть». Вондроушова — о смене статуса после победы на Уимблдоне
Аудио-версия:
Комментарии

Чешская теннисистка, десятая ракетка мира Маркета Вондроушова поделилась, как, по её ощущениям, изменилось отношение к ней в туре после победы на Уимблдоне.

«Я больше не андердог, так что мне нужно к этому привыкнуть. В Монреале было здорово, потому что я выиграла пару матчей, и для меня это было очень важно. Нелегко возвращаться после победы на «Шлеме», поэтому я очень благодарна за то, как всё прошло. Матч с Кори (Гауфф на турнире в Монреале — прим. «Чемпионата») был очень тяжелым.

Сейчас все хотят меня обыграть. Это действительно тяжело, потому что все будут выкладываться и играть хорошо. Им нечего терять, поэтому нужно держать концентрацию с первого розыгрыша. Психологически я должна быть готова к тяжёлым матчам против каждой соперницы», — приводит слова спортсменки издание Tennis.com.

На турнире в Цинциннати спортсменка в первом круге уверенно обыграла чешку Катержину Синякову. Далее Вондроушова встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.

Материалы по теме
Руне и Возняцки готовятся к парижской Олимпиаде в миксте! А какие пары вы ждёте ещё?
Руне и Возняцки готовятся к парижской Олимпиаде в миксте! А какие пары вы ждёте ещё?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023