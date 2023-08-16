Давидович-Фокина: если смогу выиграть матч у Джоковича, это будет сбывшейся мечтой

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина поделился мнением о своём сопернике во втором круге хардового «Мастерса» в Цинциннати — сербе Новаке Джоковиче, 23-кратном чемпионе турниров «Большого шлема».

«Я мечтал однажды сыграть с ним, и, очевидно, если бы я смог победить Новака, это было бы мечтой. Сейчас испытываю то же самое. Если я смогу выиграть матч завтра, это будет мечтой, потому что не каждый день ты выигрываешь у таких парней. Результат в таких матчах не имеет значения, вы забываете о нём. Но нужно играть с ним, потому что он, в конце концов, легенда.

У Новака есть всё от Рафы и Федерера. Он очень гибкий, но при этом он может быть очень твёрдым, у него есть оружие, чтобы подтолкнуть соперника к ошибкам. Он хорошо подаёт. Но главное — он здорово видит матч. В момент игры он знает, что нужно делать.

Это будет очень, очень тяжёлый матч. Но сейчас я думаю, что готов встретиться с ним лицом к лицу и попытаться победить его», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.

Матч Алехандро Давидович-Фокины и Новака Джоковича начнётся около 2:00 по московскому времени в четверг, 17 августа.