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Андрея Рублёва оштрафовали на очко в матче с Руусувуори

Андрея Рублёва оштрафовали на очко в матче с Руусувуори
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв был оштрафован на очко в стартовом для себя матче на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Напомним, Рублёв (7) потерпел сенсационное поражение во втором круге от 60-й ракетки мира, финна Эмиля Руусувуори. Встреча завершилась со счётом 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3) в пользу соперника россиянина. Для Рублёва данное поражение стало третьим подряд.

В стартовом сете матча Рублёв получил предупреждение за сломанную ракетку. В тяжелейшей борьбе проиграв партию, Андрей снова кинул ракетку, а потом ударил ей по скамейке и сломал знак турнира. За эти действия россиянин получил очередное предупреждение и был оштрафован на очко.

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