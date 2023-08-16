Даниил Медведев прокомментировал победу на старте «Мастерса» в Цинциннати

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу на старте турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Медведев (3) обыграл 18-ю ракетку мира, представителя Италии Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 6:2.
«Думаю, что любому теннисисту будет трудно быстро освоиться к здешним условиям. Корт изменили, он стал более жёстким. Но суть состоит в том, чтобы быть лучше другого теннисиста в сложных условиях, это то, что мне сегодня удалось.
Мы оба допустили несколько ошибок, у обоих барахлила подача и тому подобное, но мне удалось быть немного лучше в важные моменты матча, на самом деле, я чувствовал себя лучше и лучше по ходу всей встречи, прогрессировал. Это позитивный момент для следующего раунда», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
- 16 августа 2023
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