Даниил Медведев прокомментировал победу на старте «Мастерса» в Цинциннати

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу на старте турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Медведев (3) обыграл 18-ю ракетку мира, представителя Италии Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 6:2.

«Думаю, что любому теннисисту будет трудно быстро освоиться к здешним условиям. Корт изменили, он стал более жёстким. Но суть состоит в том, чтобы быть лучше другого теннисиста в сложных условиях, это то, что мне сегодня удалось.

Мы оба допустили несколько ошибок, у обоих барахлила подача и тому подобное, но мне удалось быть немного лучше в важные моменты матча, на самом деле, я чувствовал себя лучше и лучше по ходу всей встречи, прогрессировал. Это позитивный момент для следующего раунда», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.