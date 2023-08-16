Даниил Медведев после жалоб в Торонто оценил качество мячей в Цинциннати

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев оценил качество мячей на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

«По-моему, корт другой. Может быть, мячи тоже. Но про мячи трудно говорить – потому что они сильно реагируют на покрытие. Можно построить тут же другой корт, и мячи будут реагировать по-другому. Трудно сказать. Но корт другой, и мяч летит. В каждом матче, который я видел по ТВ, после одного плохого удара он летел бесконтрольно. И это непросто – потому что мы неидеальные. Но в таких условиях нужно стараться быть идеальнее соперника», — сказал Медведев в интервью на корте.

Ранее, после «Мастерса» в Торонто (Канада) Медведев поделился недовольством качеством мячей в туре.