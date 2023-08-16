Ига Свёнтек отдала лишь один гейм Коллинз на старте турнира в Цинциннати

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), призовой фонд которого составил $ 2 788 468.

В матче первого круга Свёнтек (1) разгромила финалистку Australian Open – 2022, американку Даниэль Коллинз (WC) со счётом 6:1, 6:0. Напомним, Коллинз накануне, 15 августа, обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 1 минуту. Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Коллинз три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующей соперницей Свёнтек станет победительница матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Винус Уильямс (США, WC).