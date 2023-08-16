Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В Торонто на минутку». Мария Шарапова опубликовала новые фото

«В Торонто на минутку». Мария Шарапова опубликовала новые фото
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях фото со своего визита на турнир серии «Мастерс» в Торонто (Канада).

«В Торонто на минутку», — подписала фото Шарапова.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

Материалы по теме
Не стала терпеть. Шарапову вывел из себя поступок сербки на турнире в Цинциннати в 2014-м
Не стала терпеть. Шарапову вывел из себя поступок сербки на турнире в Цинциннати в 2014-м
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023