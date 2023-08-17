Рублёв и Пёрселл вышли во второй круг турнира в Цинциннати в парном разряде

На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати завершился матч первого круга в парном разряде с участием австралийско-российского дуэта Макс Пёрселл/Андрей Рублёв. Они одержали победу над парой Ллойд Гласспул/Харри Хелиоваара (Великобритания/Финляндия) со счётом 7:6 (12:10), 7:5. Игра продолжалась 1 час и 35 минут.

Рублёв с Пёрселлом сделали 12 эйсов против пяти у соперников и допустили три двойные ошибки, в то же время у Гласспула и Хелиоваары этот показатель равен шести.

Всего россиянин с австралийцем выиграли 85 очков в матче, а британец и финн – 75. Также Пёрселл с Рублёвым реализовали три из пяти брейк-пойнтов, их соперники – два из шести.

Во втором круге австралиец и россиянин встретятся с шестыми сеяными на турнире парой Сантьяго Гонсалес/Эдуард Роже-Васслен (Мексика/Франция).