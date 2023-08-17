Джокович на отказе соперника вышел в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Цинциннати. Во втором круге он встречался с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Испанец проиграл первый сет со счётом 4:6 и отказался от дальнейшей борьбы.
В третьем круге Джокович встретится с французом Гаэлем Монфисом.
Продолжительность встречи составила 42 минуты. За это время Джокович сделал три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету испанца четыре эйса и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем турнира является Каролин Гарсия, которая в финале прошлого года обыграла Петру Квитову.
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