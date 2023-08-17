Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф без особых проблем обыграла Шериф и вышла в 3-й круг турнира в Цинциннати

Гауфф без особых проблем обыграла Шериф и вышла в 3-й круг турнира в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

Американская теннисистка Кори Гауфф (7-я ракетка мира) в двух сетах переиграла 33-ю ракетку мира, египетскую спортсменку Маяр Шериф Ахмед Шериф (6:2, 6:2) и продолжила участие на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Матч продолжался 1 час и 20 минут. Гауфф выполнила два эйса и допустила одну двойную ошибку, у Шериф — нет подач навылет и нет двойных ошибок. У американской теннисистки был выше процент первой подачи (77% на 46%). Маяр не сумела реализовать четыре из пяти брейк-пойнтов, Кори реализовала пять из девяти.

В третьем круге Гауфф встретится с представительницей Чехии Линдой Носковой. Чешка в своём матче обыграла соотечественницу Петру Квитову в трёх сетах. До этого Носкова переиграла Людмилу Самсонову в первом матче на турнире.

Цинциннати (ж). 2-й круг
17 августа 2023, четверг. 03:40 МСК
Маяр Шериф Ахмед Шериф
33
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023