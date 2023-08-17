Гауфф без особых проблем обыграла Шериф и вышла в 3-й круг турнира в Цинциннати

Американская теннисистка Кори Гауфф (7-я ракетка мира) в двух сетах переиграла 33-ю ракетку мира, египетскую спортсменку Маяр Шериф Ахмед Шериф (6:2, 6:2) и продолжила участие на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
Матч продолжался 1 час и 20 минут. Гауфф выполнила два эйса и допустила одну двойную ошибку, у Шериф — нет подач навылет и нет двойных ошибок. У американской теннисистки был выше процент первой подачи (77% на 46%). Маяр не сумела реализовать четыре из пяти брейк-пойнтов, Кори реализовала пять из девяти.
В третьем круге Гауфф встретится с представительницей Чехии Линдой Носковой. Чешка в своём матче обыграла соотечественницу Петру Квитову в трёх сетах. До этого Носкова переиграла Людмилу Самсонову в первом матче на турнире.
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