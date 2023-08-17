Вавринка неожиданно обыграл Тиафо и вышел в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Швейцарский теннисист, 51-я ракетка мира Стэн Вавринка переиграл представителя США Фрэнсиса Тиафо (10-я ракетка мира) в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати (США).

Матч продолжался 1 час и 18 минут. Стэн Вавринка подал десять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету американского спортсмена Тиафо семь подач навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В третьем круге «Мастерса» Вавринка сыграет с представителем Австралии Максом Пёрселлом. Австралиец переиграл в прошлой стадии норвежца Каспера Рууда в трёх сетах.

Хардовый турнир серии «Мастерс» проходит в Цинциннати (США) с 13 по 20 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 6 600 000.