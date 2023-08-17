Циципас просил выгнать женщину с трибуны из-за жужжания во время матча с Шелтоном
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Греческий теннисист Стефанос Циципас пожаловался судье во время матча на турнире в Цинциннати с американцем Беном Шелтоном на женщину, которая мешала ему подавать.
«Кто-то имитирует пчелу позади меня. Прямо перед моей подачей жужжат. Думаете, это нормально? Подобное не случалось в моей карьере. Знаю, что они поддерживают другого игрока… Там произносят бзззз-бзззз… Та леди… Я хочу, чтобы её вывели. Я пытаюсь подать, и всё, что я слышу, – жужжание», – обратился Циципас к судье во время матча.
Циципасу всё равно удалось добиться победы над Шелтоном, несмотря на помехи с трибун. Их матч завершился со счётом 2:0. В первом сете Циципас одолел соперника со счётом 7:6 (7:3), а во втором взял верх со счётом 7:6 (7:2).
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