Циципас просил выгнать женщину с трибуны из-за жужжания во время матча с Шелтоном

Греческий теннисист Стефанос Циципас пожаловался судье во время матча на турнире в Цинциннати с американцем Беном Шелтоном на женщину, которая мешала ему подавать.

«Кто-то имитирует пчелу позади меня. Прямо перед моей подачей жужжат. Думаете, это нормально? Подобное не случалось в моей карьере. Знаю, что они поддерживают другого игрока… Там произносят бзззз-бзззз… Та леди… Я хочу, чтобы её вывели. Я пытаюсь подать, и всё, что я слышу, – жужжание», – обратился Циципас к судье во время матча.

Циципасу всё равно удалось добиться победы над Шелтоном, несмотря на помехи с трибун. Их матч завершился со счётом 2:0. В первом сете Циципас одолел соперника со счётом 7:6 (7:3), а во втором взял верх со счётом 7:6 (7:2).