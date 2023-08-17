«Было очень тяжело». Соболенко — о победе над Ли на турнире в Цинциннати

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Энн Ли в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу Соболенко.

«Определённо, у Ли было небольшое преимущество, потому что она провела много матчей здесь. Мне требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к покрытию. Я очень рада выиграть этот матч. Соперница показала невероятный теннис. Было очень тяжело», — сказала Соболенко после матча.

В третьем круге Соболенко встретится с представительницей России Дарьей Касаткиной. Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн.