«Было очень тяжело». Соболенко — о победе над Ли на турнире в Цинциннати
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Энн Ли в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу Соболенко.
«Определённо, у Ли было небольшое преимущество, потому что она провела много матчей здесь. Мне требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к покрытию. Я очень рада выиграть этот матч. Соперница показала невероятный теннис. Было очень тяжело», — сказала Соболенко после матча.
В третьем круге Соболенко встретится с представительницей России Дарьей Касаткиной. Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн.
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