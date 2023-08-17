Цинциннати–2023, мужчины: результаты матчей четвёртого игрового дня и турнирная сетка

Завершился четвёртый игровой день хардового «Мастерса», проходящего в Цинциннати (США). Состоялись матчи второго круга соревнований.
В борьбу вступил российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира. Спортсмен остаётся единственным россиянином в сетке «Мастерса». Он одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти, которого обыгрывал на «Мастерсе» в Торонто (Канада) неделю назад.
Также впервые после поражения в финале Уимблдона на корт вышел вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович, который на отказе испанца Алехандро Давидович-Фокины вышел в 1/8 финала турнира.
Цинциннати. «Мастерс». Четвёртый игровой день
Первый запуск. 18:00
Томми Пол (США, 14) – Уго Умбер (Франция) — 6:1, 7:6 (7:4).
Александр Зверев (Германия, 16) — Йосихито Нисиока (Япония) – 7:5, 6:4.
Даниил Медведев (Россия, 3) – Лоренцо Музетти (Италия) — 6:3, 6:2.
Второй запуск. 19:30
Душан Лайович (Сербия, Q) — Янник Синнер (Италия, 8) – 6:4, 7:6 (7:4).
Тейлор Фритц (США, 9) – Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 7:6 (7:1).
Макс Пёрселл (Австралия, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 5) – 6:4, 3:6, 6:4.
Третий запуск. 21:00
Стефанос Циципас (Греция, 4) — Бен Шелтон (США) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
Хуберт Хуркач (Польша) — Борна Чорич (Хорватия, 15) – 5:7, 6:3, 6:3.
Гаэль Монфис (Франция, SR) — Алекс де Минор (Австралия) – 7:5, 6:4.
Четвёртый запуск. 22:30
Маккензи Макдональд (США, WC) – Хольгер Руне (Дания, 6) — 6:4, 2:0 Rt.
Шестой запуск. 2:00
Новак Джокович (Сербия, 2) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 6:4 Rt.
Седьмой запуск. 3:30
Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – Фрэнсис Тиафо (США, 10) — 6:3, 6:4.
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