Вавринка — о победе над Тиафо: наверное, это был мой лучший матч в сезоне

Швейцарский теннисист, 51-я ракетка мира Стэн Вавринка прокомментировал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо (10-й в рейтинге ATP) в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Вавринки.

«Конечно, мне понравился матч. Особенно учитывая то, что я хорошо играл. Удивительная атмосфера в Цинциннати. Во время последнего матча дня трибуны вновь были заполнены. Наверное, это был мой лучший матч в сезоне. Я очень рад. Надеюсь, смогу продолжать играть так же хорошо», — сказал Вавринка после матча.

В третьем круге «Мастерса» Вавринка сыграет с представителем Австралии Максом Пёрселлом. Австралиец на прошлой стадии победил норвежца Каспера Рууда в трёх сетах.