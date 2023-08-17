Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вавринка — о победе над Тиафо: наверное, это был мой лучший матч в сезоне

Вавринка — о победе над Тиафо: наверное, это был мой лучший матч в сезоне
Комментарии

Швейцарский теннисист, 51-я ракетка мира Стэн Вавринка прокомментировал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо (10-й в рейтинге ATP) в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Вавринки.

«Конечно, мне понравился матч. Особенно учитывая то, что я хорошо играл. Удивительная атмосфера в Цинциннати. Во время последнего матча дня трибуны вновь были заполнены. Наверное, это был мой лучший матч в сезоне. Я очень рад. Надеюсь, смогу продолжать играть так же хорошо», — сказал Вавринка после матча.

В третьем круге «Мастерса» Вавринка сыграет с представителем Австралии Максом Пёрселлом. Австралиец на прошлой стадии победил норвежца Каспера Рууда в трёх сетах.

Материалы по теме
Вавринка неожиданно обыграл Тиафо и вышел в 1/8 финала турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023