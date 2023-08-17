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Три легенды одновременно, Федерер, Надаль и Джокович, — это разрушительно для тенниса?

Три легенды одновременно, Федерер, Надаль и Джокович, — это разрушительно для тенниса?
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На рубеже первых десятилетий XXI века образовалась компания из трёх теннисистов, которые являлись сильнейшими в мужском одиночном профессиональном туре по количеству побед. В «Большую тройку» вошли серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Ранее канадский теннисист Милош Раонич выразил мнение, что появление трёх легендарных игроков в одном виде спорта одновременно губительно сказалось на теннисе и исказило представление о том, что такое норма.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: три легенды тенниса одновременно — это разрушительно для тенниса?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Напомним, Федерер завершил карьеру в прошлом году, а Надаль сейчас восстанавливается после травмы и не участвует в туре.

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Комментарии
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