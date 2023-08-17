«23 шлема, и до сих пор не может поймать мяч». Соболенко — о Джоковиче

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась в своём аккаунте в социальной сети фотографией, на которой сербский теннисист Новак Джокович, 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, делает неудачную попытку поймать теннисный мяч, брошенный в него самой спортсменкой.
«23 шлема, и до сих пор не может поймать мяч, прости, но мне не жаль», – написала Соболенко под фото.
Фото: https://wsopen.com/
Джокович, ставший предметом её шутки, сделал репост фотографии на свою страницу и вставил в ответ несколько смеющихся смайликов.
Фото: https://wsopen.com/
Оба спортсмена принимают участие в турнире в Цинциннати (США), вышли в третий круг соревнований. где Соболенко встретится с представительницей России Дарьей Касаткиной, а Джокович сыграет с французом Гаэлем Монфисом.
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