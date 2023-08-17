Джокович рассказал, за счёт чего турниры стремятся увеличить прибыль

36-летний сербский теннисист Новак Джокович объяснил, что турниры стремятся увеличить прибыль за счёт проведения двух отдельных сессий и продажи билетов на них.
«Я полагаю, что турниры, как правило, стремятся получить больше прибыли, продавая билеты на дневные и ночные сессии. В начале моей карьеры это было не так. Это была, скорее, одна целая сессия. Сейчас обычно, когда дневная сессия заканчивается, зрители покидают стадион и приглашаются люди на ночную сессию. Это требует времени.
Хорошо ли это для игроков? Может быть, не идеально, но в то же время вы должны найти баланс в плане удовлетворения болельщиков. Вы знаете, турниры явно стремятся получить от этого больше прибыли и доходов.
Тогда ночные сессии, как правило, более интересны. Вы знаете, люди увлекаются этим. Например, ночные сессии US Open, вероятно, самые известные ночные сессии в нашем виде спорта», – сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
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