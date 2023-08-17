Цинциннати–2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня
Поделиться
Сегодня, 17 августа, в Цинциннати (США) пройдёт пятый игровой день хардового турнира категории WTA-1000. Будут сыграны матчи третьего круга.
Цинциннати. Турнир WTA-1000. 17 августа. Третий круг
Маркета Вондроушова (Чехия, 10) — Слоан Стивенс (США) — чуть позже 18:00 мск
Мария Саккари (Греция, 8) — Каролина Мухова (Чехия) — не раньше 19:30 мск
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Ясмине Паолини (Италия, Q) — не раньше 21:00 мск
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — не раньше 20:00 мск
Мари Боузкова (Чехия) — Джессика Пегула (США, 3) — не раньше 21:30 мск
Дарья Касаткина (Россия, 14) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — не раньше 00:00 мск (18 августа)
Онс Жабер (Тунис, 5) — Донна Векич (Хорватия) — не раньше 00:00 мск (18 августа)
Комментарии
- 17 августа 2023
-
16:01
-
15:48
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:46
-
12:46
-
12:26
-
11:50
-
11:42
-
11:31
-
10:43
-
10:33
-
10:26
-
10:03
-
10:00
-
09:26
-
09:00
-
08:43
-
06:00
-
05:52
-
05:38
-
04:46
-
04:14
-
03:07
-
03:06
-
03:01
-
02:44
-
01:35
-
00:51
-
00:30
-
00:17
-
00:11
- 16 августа 2023
-
22:45
-
22:29
Партнерский контент