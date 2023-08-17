Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Цинциннати–2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

Сегодня, 17 августа, в Цинциннати (США) пройдёт пятый игровой день хардового турнира категории WTA-1000. Будут сыграны матчи третьего круга.

Цинциннати. Турнир WTA-1000. 17 августа. Третий круг

Маркета Вондроушова (Чехия, 10) — Слоан Стивенс (США) — чуть позже 18:00 мск

Мария Саккари (Греция, 8) — Каролина Мухова (Чехия) — не раньше 19:30 мск

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Ясмине Паолини (Италия, Q) — не раньше 21:00 мск

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — не раньше 20:00 мск

Мари Боузкова (Чехия) — Джессика Пегула (США, 3) — не раньше 21:30 мск

Дарья Касаткина (Россия, 14) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — не раньше 00:00 мск (18 августа)

Онс Жабер (Тунис, 5) — Донна Векич (Хорватия) — не раньше 00:00 мск (18 августа)