Медведев — Зверев: текстовая трансляция матча третьего круга «Мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 17 августа, состоится матч третьего круга хардового турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (17-й в рейтинге ATP). Встреча теннисистов поставлена первым запуском и начнётся примерно в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в третьем круге турнира в Цинциннати.

Даниил Медведев и Александр Зверев встречались в официальных матчах десять раз, сейчас счёт личных встреч 9-1 в пользу россиянина. Последний раз теннисисты играли в четвёртом круге грунтового турнира в Риме в 2023 году, тогда победу одержал Медведев со счётом 6:2, 7:6 (7:3).