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Медведев — Зверев: текстовая трансляция матча третьего круга «Мастерса» в Цинциннати

Медведев — Зверев: текстовая трансляция матча третьего круга «Мастерса» в Цинциннати
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Сегодня, 17 августа, состоится матч третьего круга хардового турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (17-й в рейтинге ATP). Встреча теннисистов поставлена первым запуском и начнётся примерно в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в третьем круге турнира в Цинциннати.

Цинциннати (м). 3-й круг
17 августа 2023, четверг. 18:00 МСК
Александр Зверев
17
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Даниил Медведев и Александр Зверев встречались в официальных матчах десять раз, сейчас счёт личных встреч 9-1 в пользу россиянина. Последний раз теннисисты играли в четвёртом круге грунтового турнира в Риме в 2023 году, тогда победу одержал Медведев со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

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