Французского теннисиста пожизненно дисквалифицировали за организацию договорных матчей

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о пожизненной дисквалификации французского теннисиста Алексиса Мусьялека за 39 нарушений Антикоррупционной программы тенниса (TACP).
Спортсмен, который в 2015 году занимал 255-е место в рейтинге ATP, отрицает все обвинения, выдвинутые против него. Согласно заявлению ITIA, Мусьялек продумывал результаты нескольких матчей, получал деньги, вознаграждение или прочую выгоду за это и помогал другим теннисистам не прилагать много усилий в матчах. Он был признан виновным в организации девяти договорных матчей в период с 2016 по 2018 год. Также теннисист отказался от сотрудничества с ITIA в расследовании и пытался скрыть доказательства.
ITIA приняло решение пожизненно запретить Мусьялеку играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия. Также теннисист обязан выплатить штраф в размере $ 50 тыс. Решение организации вступило в силу с 5 августа 2023 года.
- 17 августа 2023
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