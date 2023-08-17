Ига Свёнтек — о сериале Netflix: жаль, что не показали, как игроки помогают украинцам

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек призналась, что не до конца довольна своим опытом участия в сериале Netflix «Брейк-пойнт».

«Я посмотрела только свою серию. Простите. Было странно видеть себя в таком большом шоу. Но получился хороший опыт, и я многому научилась.

Я поняла, что мне не совсем комфортно, когда меня преследуют камеры, так что мне нужно сосредотачиваться на своих делах. Может быть, в будущем я буду лучше готова к такой ответственности.

Я хотела бы, чтобы они включили некоторые вещи – например, мой выставочный матч в Кракове. Его не включили, и меня это расстроило. Но в целом это был приятный опыт, и я многое о себе узнала.

Я не из тех игроков, которые согласились на всё. Не хотела, чтобы, например, снимали у меня дома, много снимали мою семью. Но я немного показала свою личную жизнь. Было кое-что с сестрой. Но это получилось немного напряжённо, потому что трудно нормально разговаривать с сестрой перед камерами. Наверное, тогда я поняла, что ещё не готова к таким вещам.

Но, да, они снимали в Кракове, и мне показалось, что там такая была отличная атмосфера, что это стоило бы показать. А ещё показать, как некоторые игроки помогают украинцам. Жаль, что это не показали. Наверное, лучше у них спрашивать почему. Может быть, это не вписывалось в сюжет серии», — сказала Свёнтек в интервью.