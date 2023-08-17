Даниил Медведев — Александр Зверев: россиянин проиграл 1-й сет матча в Цинциннати

Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, россиянина Даниила Медведева (3) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором он встречается с олимпийским чемпионом 2020 года, немцем Александром Зверевым (16). Его со счётом 6:4 взял Зверев.

Стартовая партия встречи продлилась 47 минут. По её ходу Медведев два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. Зверев, в свою очередь, реализовал один брейк-пойнт из пяти.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати.

Медведев и Зверев встречались в официальных матчах десять раз, сейчас счёт личных встреч 9-1 в пользу россиянина.