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Даниил Медведев — Александр Зверев: россиянин сравнял счёт матча на турнире в Цинциннати

Даниил Медведев — Александр Зверев: россиянин сравнял счёт матча на турнире в Цинциннати
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Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, россиянина Даниила Медведева (3) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором он встречается с олимпийским чемпионом 2020 года, немцем Александром Зверевым (16). Его со счётом 7:5 выиграл Медведев, тем самым сравняв счёт матча.

Напомним, Зверев выиграл стартовый счёт со счётом 6:4. Во второй партии Медведев реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету немца же один реализованный брейк-пойнт из двух.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати.

Цинциннати (м). 3-й круг
17 августа 2023, четверг. 18:10 МСК
Александр Зверев
17
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 4
         
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев и Зверев встречались в официальных матчах десять раз, сейчас счёт личных встреч 9-1 в пользу россиянина.

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