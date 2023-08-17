Даниил Медведев — Александр Зверев: россиянин сравнял счёт матча на турнире в Цинциннати

Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, россиянина Даниила Медведева (3) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором он встречается с олимпийским чемпионом 2020 года, немцем Александром Зверевым (16). Его со счётом 7:5 выиграл Медведев, тем самым сравняв счёт матча.

Напомним, Зверев выиграл стартовый счёт со счётом 6:4. Во второй партии Медведев реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету немца же один реализованный брейк-пойнт из двух.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати.

Медведев и Зверев встречались в официальных матчах десять раз, сейчас счёт личных встреч 9-1 в пользу россиянина.