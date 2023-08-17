Даниил Медведев проиграл Александру Звереву на «Мастерсе» в Цинциннати

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В матче третьего круга Медведев (3) со счётом 4:6, 7:5, 4:6 проиграл олимпийскому чемпиону 2020 года в одиночном разряде, бывшей второй ракетке мира, немцу Александру Звереву (16). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 36 минут. Медведев пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Зверева четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Зверева на турнире в Цинциннати станет победитель матча Маккензи Макдональд (США, WC) — Адриан Маннарино (Франция).