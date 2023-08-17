Веснина — о поражении Медведева: Зверев сыграл чуть лучше и оказался сильнее

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала поражение Даниила Медведева в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США) от немца Александра Зверева (4:6, 7:5, 4:6).
«У Медведева со Зверевым всегда были упорные матчи. Просто Даня был чуть удачливее и лучше. Ну и Зверев возвращался после очень тяжёлой травмы. Поэтому в их матчах Даниил расценивался как явный фаворит, потому что у него было больше игровой практики.
Но сейчас это первый турнир американской серии, Даниил только прилетел. Вполне возможно, что ещё не привык к условиям, мячам, не акклиматизировался. Всё-таки Зверев — достаточно сильный соперник. Неважно, какое место он занимает в рейтинге. Он всегда является опасным соперником.
Думаю, что просто не сложился этот матч. Зверев сыграл чуть лучше и оказался сильнее. В этом нет ничего страшного», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 17 августа 2023
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